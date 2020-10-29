Ковровчанина задержали у магазина, где он пытался сбыть украденное

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, по версии следствия, летом этого года житель города оружейников увидел на лавочке в сквере оставленный кем-то мобильный телефон, который забрал себе. Хозяйка мобильного, поняв, что забыла гаджет, вернулась в парк, встретила уходившего злоумышленника, который заверил, что никакого телефона не видел. Позднее похититель попытался продать чужой телефон в комиссионном магазине, но ему отказали. А на выходе из магазина мужчину задержали полицейские, которые и нашли у него чужой аппарат. Сейчас уголовное дело передано в суд.