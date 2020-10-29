Во Владимирской области убрали картофеля меньше, чем в прошлом году

Во Владимирской области завершается уборка урожая, и Владимирстат подсчитал, как идет уборка картофеля. На 1 октября этого года сельскохозяйственные производители области (сельхозорганизации, фермерские хозяйства и жители, сами выращивающие картофель) накопали 165,8 тысяч тонн картофеля. Это на 17,8% меньше, чем на 1 октября 2019 года. Основная часть выращенного картофеля приходится на хозяйства населения – 64% или 106,4 тысячи тонн. Это на 19,2% ниже, чем убрали в прошлом году. Сельхозорганизации убрали 51,1 тысяч тонн – это на 15,6% ниже, чем в прошлом году, фермеры собрали 8,4 тысячи тонн – на 11,9% ниже, чем прошлогодний урожай.