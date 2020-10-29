Житель Петушинского района выдумал историю с погибшей женой, чтобы обокрасть пенсионерку

20-летний житель Петушинского района в августе этого года попросил в долг у знакомой пенсионерки 30 тысяч рублей. Молодой человек сказал, что у него погибла супруга, деньги нужны ему для организации похорон. По данным УМВД по Владимирской области, бабушка поверила ему и надеялась, что деньги будут возвращены. Увидев тайник, где пенсионерка хранит деньги, 20-летний житель вернулся к ней в дом и украл еще 23 тысячи рублей.

Женщина обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Молодой человек признался, что всю сумму потратил на себя, а историю с женой выдумал. Уголовное дело за кражу направлено в суд.