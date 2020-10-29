В Муромском педколледже откроют новые мастерские за 14,5 миллионов рублей

30 октября в Муромском педагогическом колледже откроются мастерские по направлениям: «Дошкольное воспитание», «Преподавание музыки в школе», «Преподавание в начальных классах» и «Физическая культура, спорт и фитнес». Они созданы в рамках реализации проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

На создание мастерских направлено 12 миллионов из федерального бюджета, почти полтора миллиона из областного. Также миллион добавили из бюджета колледжа. Теперь материально-техническая база учреждения отвечает международным стандартам и позволит вести подготовку специалистов на высоком уровне в соответствии с требованиями современного рынка труда. Здесь будут повышать квалификацию преподаватели образовательных организаций Владимирской области, проводиться демонстрационные экзамены по стандартам «Worldskills».