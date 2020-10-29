В Коврове ночью сгорел автомобиль

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области

Сегодня, 29 октября, около трех часов ночи на улице Кирова в Коврове загорелся припаркованный автомобиль. В этом время в машине никого не было. На место выехали три единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. Площадь пожара составила 8 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области. Пострадавших нет. Причина, из-за чего загорелся стоящий автомобиль, сейчас выясняется. В случае пожара звоните по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).