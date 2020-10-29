Во Владимирских банках обнаружили 102 фальшивки

За третий квартал этого года во Владимирских банках выявили102 российские банкноты, имеющие признаки подделки. Как отмечает отделение Владимир Банка России, по сравнению со вторым кварталом количество выявленных фальшивок увеличилось на 13 штук. Чаще всего подделывают крупные купюры. В июле-сентябре в этом году нашли 76 пятитысячных подделок и 16 фальшивых тысячных банкнот. Кроме того, в банках региона выявили восемь поддельных двухтысячных банкнот, а также по одной сотенной и пятисотенной купюре. Во Владимирской области в третьем квартале также обнаружили фальшивые доллары США: две поддельные банкноты стодолларовые банкноты. Эксперты советуют владимирцам не терять бдительность.

- Всегда проверяйте банкноты на подлинность, если продаете что-то с рук или получаете сдачу в маленьком несетевом магазине или кафе. Проведите визуальный осмотр: на просвет должны быть видны водяные знаки с плавными переходами от темных участков к светлым. На пятитысячной банкноте защитная нить выходит на поверхность на лицевой стороне купюры. На ней видны повторяющиеся изображения числа «5000». При изменении угла зрения наблюдается смещение отдельных цифр друг относительно друга. Заключительным шагом является тактильный осмотр купюры. Бумага при сгибании должна хрустеть, а изображение не должно быть гладким. Рельеф должен ощущаться на всей поверхности банкноты с обеих сторон, - советует эксперт Отделения Владимир Банка России Наталья Верба.