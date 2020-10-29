Во Владимирской области развернуто еще 45 коек для больных коронавирусом

Во Владимирской области развернуто еще 45 коек для лечения больных коронавирусом. Из них 20 коек – в Областной клинической больнице, 20 – в Александровской районной больнице, 5 – в Муромской больнице №3.

Таким образом, теперь в системе здравоохранения Владимирской области функционируют 1173 ковидных койки: 605 из них – с кислородом, 229 – с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, 144 койки – реанимационные.

- Инфекционные госпитали региона оснащены всем необходимым для качественного лечения пациентов с Covid-19. В случае необходимости в области продолжится развертывание специализированных коек», – подчеркнула директор департамента здравоохранения Елена Утемова.