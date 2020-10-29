Во Владимирской области до 15 ноября продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции до 15 ноября во Владимирской области продлен срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции.

Напомним, к исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.

Однако, как показывает практика, пенсионеры дома не сидят. Каждое утро они едут в автобусах, чтобы со скидкой отовариться в крупных гипермаркетах.