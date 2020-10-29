29-летний камешковец украл из больницы куртку пациентки, надеясь, что в карманах найдет деньги

В октябре этого года в полицию обратилась 35-летняя местная жительница. Она рассказала, что оставила в больничном коридоре куртку, а сама пошла в кабинет на прием. Когда вышла, куртки, которая стоила 9 тысяч рублей, не было.

По данным УМВД по Владимирской области, полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и установили маршрут передвижения подозреваемого. 29-летнего жителя Камешковского района задержали во Владимире. Он забрал оставленную куртку, надеясь, что в карманах найдет деньги. Но ничего ценного там не было. На мужчину возбудили уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба.