Во Владимире официально открыли парк "Добросельский"

В парке «Добросельский» завершен комплекс работ, предусмотренных начальным этапом благоустройства.

В парке впервые за его историю были смонтированы сети водоснабжения ко всем имеющимся и будущим объектам, канализационные и ливневые сети. Создана система освещения с уличными торшерами и светодиодными светильниками, сделаны радиальные прогулочные аллеи и часть кольцевой велодорожки, построен большой детский городок, организованы цветочные клумбы, установлена садовая мебель. Кроме того, завершено строительство и оснащение специализированной площадки для выгула и тренировок собак, установлен обогреваемый стационарный туалет.

Работы, выполненные подрядной организацией ООО «ДСК «Автобан», сданы и приняты. Все объекты прошли необходимую проверку, на каждый из них предусмотрена гарантия. Так, гарантия на покрытие детской площадки составляет 3 года, а, например, на объекты электрификации - 10 лет.

Обновленный парк открыт для прогулок. Порядок и безопасность обеспечивает охранная организация, договор с которой был заключен в начале октября.

Масштабная реконструкция главного общественного пространства восточного района будет продолжена в 2021 году. Мэрия планирует, в частности, завершить строительство кольцевой велодорожки по всему периметру парка, открыть большой скейт-парк, полностью обустроить центральную аллею и все входные группы.