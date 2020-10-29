Владимирская область оказалась на 54 месте по уровню предлагаемых зарплат

Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснили, в каких регионах России в сентябре предлагали самые высокие заработные платы. Владимирская область оказалась лишь на 54 месте.

- С начала года Владимирская область поднялась на 2 позиции в рейтинге: так, в январе регион был на 56 месте. При этом уровень средней предлагаемой заработной платы с тех пор сократился: если в январе это было 39 793 рубля, то в сентябре – уже 38 039 рублей, - отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru Север ЦФО.