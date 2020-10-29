Юлия Арсенина возглавила Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области

С 29 октября директором Медицинского информационно-аналитического центра Владимирской области назначена Юлия Арсенина. Соответствующий приказ подписала директор департамента здравоохранения Елена Утемова.

Медицинский информационно-аналитический центр - государственное бюджетное учреждение здравоохранения особого типа. Цель его работы – формирование единой информационно-аналитической системы здравоохранения Владимирской области. Центр занимается организацией сбора, обработки и анализа статистических данных о сети, кадрах, деятельности учреждений здравоохранения и состоянии здоровья населения, а также управление системой статистического учета и отчетности в медицинских организациях.

Ранее – 23 октября – по соглашению сторон распоряжением губернатора Юлия Арсенина была освобождена от должности заместителя директора департамента здравоохранения.