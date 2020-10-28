Жительнице Владимира назначили штраф за заросший сорняками участок

Ленинский районный суд обязал жительницу Владимира очистить участки сельхозназначения площадью 160 гектаров в Вязниковском районе. В ноябре 2018 инспекторы Россельхознадзора выявили, что территория, которой владеет женщина, заросла сорняками, деревьями и кустарниками. Тогда ее оштрафовали на 20 тысяч рублей и выдали предписание об устранении нарушений - все-таки на землях сельхозназначения должны выращиваться культуры или содержаться скот. Но участки так и не ввели в сельхозоборот. Хозяйку вновь оштрафовали на 10 тысяч и выдали предписание. Потом уже сумма штрафа составила 15 тысяч.

Сотрудники Россельхознадзора в августе 2020 года подали иск в суд, так как собственница проигнорировала требования. Суд обязал женщину за счет своих средств очистить территорию и ввести землю в сельхозоборот в течение трех месяцев.