В Вязниковском районе компания незаконно сваливал отходы

В 2017 году администрация Вязниковского района передала компании «ЭкоТех» участок в деревне Поздняково, где организована станция перегрузки отходов. В течение июня-октября этого года ООО «ЭкоТех» завозила на участок отходы деревообработки, но размещались они непосредственно на смежных со станцией перегрузки земельных участках, которые не принадлежали компании и не были сданы ей в аренду. По результатам проверки, проведенной Владимирской природоохранной прокуратурой вместе с департаментом природопользования и охраны окружающей среды, в отношении компании вынесено постановление о возбуждении дел об административных правонарушениях - самовольное занятие земельного участка и несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Наказание, предусмотренное по этим статьям – крупные штрафы. По одной из них – до 250 тысяч рублей для юрлиц, по другой - административный штраф, рассчитываемый из размера кадастровой стоимости земельного участка, исчисляется пропорционально площади самовольно занятой части земельного участка. Также от руководителя общества потребовали освободить самовольно занятые участки.