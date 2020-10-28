В гипермаркете Владимира обнаружили 350 килограмм некачественной молочки

Как рассказали в региональном Россельхознадзорае, в одном из гипермаркетов областной столицы сотрудники ведомства в конце третьего квартала взяли пробы масла и сметаны и отправили их на исследование. Оказалось, что сливочное масло «Крестьянское» и «Традиционное» от производителя «МОДУС», сливочное масло торговой марки «Пущенские Луга», сметана «Фрау Му» и сметана «Божья коровка», все произведенные в Дмитрогорском районе Московской области, растительные жиры, которыми заменили часть молочного жира. А это является нарушением. В итоге в продажу в гипермаркете попало более 350 килограмм некачественной продукции. Сейчас ее сняли с продажи, а производителям выдали предписания на отзыв декларации о соответствии продукции.