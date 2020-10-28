В Петушках временно перекроют трассу М-7

Фото ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Как сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород , ночью 6 ноября перекроют движение на трассе М-7 «Волга» в городе Петушки Владимирской области. Правда, ограничение продлится недолго, всего сорок минут – с часу ночи до 01:40. Остановить движение по Пекинке придется из-за монтажа модульного надземного пешеходного перехода на 120 километров. Впрочем, этот участок можно будет объехать по улицам самих Петушков. В ведомстве просят водителей с пониманием отнестись к временному неудобству. Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим.