Матч владимирского "Торпедо" с "Зенитом" из Иркутска не состоится

1 ноября владимирские футболисты должны были сыграть на домашней арене с командой "Зенит" из Иркутска, однако сегодня стало известно, что матч не состоится.

В официальной группе ВКонтакте "Зенина" написано, что "решение об отмене выезда принято в связи со сложнои эпидемиологическои ситуациеи в регионе, и в соответствии с полученными рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Иркутскои области"

Судьбу матча решит Профессиональная футбольная лига и Контрольно-дисциплинарныи комитет РФС. Скорее всего, им будет засчитано техническое поражение. А значит черно-белые поднимутся в турнирной таблице.

Напомним, что матч с "Читой", который был назначен на 29 октября, отменился из-за того, что в команде есть заразившиеся коронавирусом игроки.

Сейчас "Торпедо" занимает пятое место.