Житель Покрова нашел на улице поддельную купюру и решил ей расплатиться

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Петушинскому району й задержали 19-летнего жителя Покрова, подозреваемого в сбыте поддельной денежной купюры.

- Установлено, что фальшивку, номиналом 5000 рублей, молодой человек нашел на улице. Понимая, что купюра поддельная, он все же решил ею расплатиться, - рассказали в областном управлении МВД. - Купюра была изъята из оборота и направлена на исследование, в ходе которого подтвердилось, что по способу печати реквизитов и защитных элементов она является поддельной.

Возбуждено уголовное дело по статье "сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации". Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

УМВД России по Владимирской области напоминает: за изготовление, хранение, сбыт или перевозку поддельных денег предусмотрена максимальная ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Обнаружив подделку, незамедлительно обратитесь в полицию. Ни в коем случае не пытайтесь сбыть фальшивую купюру!