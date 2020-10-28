Во Владимирскую область прибудет «Актерский поезд»

29 и 30 октября в рамках проекта «Актерский поезд» Независимого профсоюза актеров театра и кино во Владимирской области состоятся выступления столичных артистов.

На этот раз в составе «Актерского поезда» будут актеры Николай Качура и Александр Негреба. Особенным гостем будет заслуженный артист РФ Владимир Конкин.

В программе «Поезда» – традиционные концертные номера, исполнение стихов, песен из кинофильмов, театральных сценок и рассказы из богатой событиями актерской биографии.

Выступления столичных артистов пройдут:

29 октября в 19.00 – в областном центре в «РусьКино». Вход свободный. Пригласительные билеты - на входе в кассе кинокомплекса.

30 октября в 18.00 – в городе Радужный в культурном центре «Досуг». Вход свободный.

Справки по телефонам владимирского областного Киноцентра: 8 (4922) 34-25-33, 34-25-87.