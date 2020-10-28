Во Владимирской области пополнился реестр уникальных документов

Реестр уникальных документов Владимирской области пополнился пятью документами Государственного архива Владимирской области. По решению комиссии департамента юстиции областной администрации туда внесли: метрическую книгу Богоявленской церкви села Симы Юрьевского уезда за 1812 год с записью о смерти П.И. Багратиона, метрическую книгу Ильинской церкви погоста Санницы Владимирского уезда за 1847 год с записью о рождении Н.Е. Жуковского, метрическую книгу Богословской церкви города Владимира за 1856 год с записью о рождении С.И. Танеева. Также туда добавили метрическую книгу Федоровской церкви села Заполицы Суздальского уезда за 1889 год с записью о рождении П.С. Батурина и метрическую книгу Покровского собора города Меленки за 1908 год с записью о рождении Н.П. Каманина. Сейчас к уникальным документам регионального значения из фондов Государственного архива Владимирской области отнесено 64 документа, в том числе грамоты и челобитный 16 века.