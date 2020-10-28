Жителей Владимирской области, которые переболели коронавирусом, просят стать донорами плазмы крови

Владимирская областная станция переливания крови приглашает жителей региона, переболевших новой коронавирусной инфекцией в средней или среднетяжелой формах, стать донорами плазмы крови. Переболевшие должны иметь два отрицательных анализа ПЦР на Covid-19, при этом с момента выздоровления должно пройти не менее 14 дней.

- Один донор может обеспечить плазмой одного – трех пациентов. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции иммунная плазма очень востребована. Подобный метод иммунизации может спасти жизни десяткам пациентов, – подчеркнул главный врач станции переливания крови Дмитрий Находкин.

Региональная служба крови начала заготавливать антиковидную плазму для лечения тяжелобольных пациентов с коронавирусом еще в июле. За это время заготовлено 40 литров компонента крови. Потенциальным донорам нужно обращаться на Владимирскую областную станцию переливания крови по тел. (4922) 53-71-00 (с 13:00 до 15:00) или по электронной почте: oblstkrov@clients.vinfo.ru.