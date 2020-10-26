Бывший судебный пристав в Радужном фальсифицировал доказательства

Экс-судебного пристава обвиняют в фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях. В ноябре прошлого года бывший пристав составил в отношении местного жителя административный протокол за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов, находящегося при исполнении служебных обязанностей. А потом, сформировав материал, направил его на рассмотрение в мировой суд. Однако, как отмечают в областной прокуратуре, подписи и объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности, в административном протоколе были сфальсифицированы. О существовании протокола горожанин узнал лишь в судебном заседании, а поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки прокуратуры. Сейчас уголовное дело направлено в Собинский городской суд для рассмотрения по существу.