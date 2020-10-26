В Ковровском районе устроили свалку на плодородной земле

Ковровская городская прокуратура обнаружила незаконную свалку на земле сельскохозяйственного назначения. На участок в деревне в деревне Ручей систематически завозились отходы производства и потребления и строительный грунт. Раскопки, проведенные на глубину полтора метра с использованием специализированной техники, показали, что в почве многочисленные элементы строительного мусора. Как оказалось, собственник земельного участка, нарушая законодательство, устно договорился с неизвестными и принимал от них грунт со строительным мусором, причем проект рекультивации участка был не разработан и рекультивация не проводилась. Городской прокурор обратился в суд, потребовав обязать собственника земельного участка устранить указанные нарушения и прекратить принимать и складировать на участке отходы и строительный грунт.