В Петушинском районе шестые сутки ищут 30-летнего мужчину

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Петушках пропал 30-летний Алексей Смирнов. 21 октября он не вернулся домой. Родственники забили тревогу и сразу же обратились в полицию. На поиски, помимо правоохранителей, вышли волонтеры спасательного отряда "Лиза Алерт". Они отмечают, что мужчине необходима медицинская помощь. Он может находится в любом районе региона.

Приметы: рост 170, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. В день пропажи на нем была красная куртка с серым капюшоном, черная толстовка, темные брюки, черные кроссовки. Если вы где-то видели мужчину, позвоните на номер "112" или напишите информацию в группу отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "Вконтакте".