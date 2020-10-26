Директором департамента предпринимательства Владимирской области стала Виктория Кулыгина

Распоряжение по назначению директором департамента предпринимательства Виктории Кулыгиной подписал губернатор. Уроженка Владимира окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт, ей присвоена квалификация «экономист». Свою карьеру будущий директор департамента начинала в налоговых органах, с сентября 2017 года она работает заместителем директора, а затем первым заместителем директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг областной администрации. Кстати ,сейчас выбирают и директора для вновь созданного департамента молодежной политики и общественных проектов.