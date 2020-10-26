Житель Вязниковского района угнал машину, пока водитель был в магазине

Ночью 21 октября в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 24-летний местный житель, сообщивший о том, что у него украли машину.

- Потерпевший пояснил, что оставил машину с работающим двигателем и ключом в замке зажигания на улице, а сам на несколько минут вышел в магазин. Вернувшись, молодой человек обнаружил, что автомобиль пропал. Сумма причиненного ущерба превысила 150 000 рублей, - рассказали в областном управлении МВД.

В районе был введен план «Перехват». Этой же ночью сотрудники патрульно-постовой службы, находившиеся на маршруте патрулирования, задержали подозреваемого в угоне, 30-летнего местного жителя.

Мужчина, проходя мимо магазина, увидел припаркованное авто с включенным двигателем. Воспользовавшись тем, что хозяина на месте не было, злоумышленник угнал его и впоследствии съехал на нем в кювет. В момент, когда машину пытались достать, мужчина был задержан полицейскими. Свои действия задержанный объяснил состоянием алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье "угон". Автомобиль возвращен владельцу.