Ковровская спортсменка стала чемпионкой турнира по джиу-джитсу

фото департамента физкультуры и спорта

С 23 по 25 октября в Санкт-Петербурге проходил Международный турнир по джиу-джитсу «St. Petersburg Open 2020», в котором приняли участие сильнейшие спортсмены России.

Соревнования проходили в двух дисциплинах: «файтинг-систем» (бои), «не-ваза» (борьба лежа).

Владимирскую область на турнире представляла ковровчанка Дарья Николаева, которая дебютировала в этом виде единоборств. В разделе спаррингов «файтинг» ковровская спортсменка заняла второе место. А в разделе «неваза» (борьба) она стала Чемпионом данного турнира.