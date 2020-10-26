В Александровском районе загорелся Дом культуры

В деревне Бухары Каринского сельского поселения в Александровском районе 25 октября загорелся Дом культуры. Дым заметили местные жители и позвонили пожарным. Благодаря скорому звонку и оперативной работе сотрудников МЧС, распространения огня на все здание удалось избежать - площадь пожара составила 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В пресс-службе МЧС России по Владимирской области отметили, что на месте работала испытательная пожарная лаборатория. Ее специалисты установят причины пожара. Пока свое заключение они не вынесли.

Напомним, что это уже третье учреждение культуры, в котором в этом году случился пожар. Ранее горели Владимирский академический театр драмы и Дом культуры в Гусь-Хрустальном. Последний не подлежит восстановлению.