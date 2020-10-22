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В Вязниковском районе 19-летний молодой человек списал деньги со счета знакомой

Девушка доверяла свою карту друзьям
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
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В июле этого года 19-летний житель Вязниковского района списал деньги с карты своей знакомой. По данным УМВД, потерпевшая доверяла банковскую карту своему приятелю, который дружил с обвиняемым. Последний также мог пользоваться картой для оплаты покупок в магазине. В очередной раз 19-летний молодой человек взял карту и подключил к мобильному приложению, с помощью которого перевел со счета 19 тысяч рублей. Деньги он забрал себе. Заметив пропажу суммы, девушка обратилась в полицию.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за кражу с банковского счета. Материалы дела переданы в суд.

Криминал