В Вязниковском районе 19-летний молодой человек списал деньги со счета знакомой

В июле этого года 19-летний житель Вязниковского района списал деньги с карты своей знакомой. По данным УМВД, потерпевшая доверяла банковскую карту своему приятелю, который дружил с обвиняемым. Последний также мог пользоваться картой для оплаты покупок в магазине. В очередной раз 19-летний молодой человек взял карту и подключил к мобильному приложению, с помощью которого перевел со счета 19 тысяч рублей. Деньги он забрал себе. Заметив пропажу суммы, девушка обратилась в полицию.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за кражу с банковского счета. Материалы дела переданы в суд.