В Коврове микрофинансовую организацию оштрафовали за неправильное общение с должником

Ковровский городской суд оштрафовал микрофинансовую организацию, пытавшуюся заставить должника вернуть просроченную задолженность. Нарушая законодательство, они звонили ему чаще раза в стуки, а также присылали текстовые сообщения. В отношении общества с ограниченной ответственности в середине июля этого года и.о. начальника отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области составил протокол об административном правонарушении. В октябре суд признал общество виновным в административном правонарушении и оштрафовал на двадцать тысяч рублей.