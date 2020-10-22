Во Владимирской области с начала года из-за неисправности печей в домах случилось 250 пожаров

В связи с холодной погодой риск возникновения возгораний в жилых домах увеличивается. Чтобы напомнить жителям о правилах пожарной безопасности, сотрудники МЧС с 21 сентября по 3 ноября проводят профилактическую операцию «Отопительный сезон». Ее цель - снизить число пожаров, которые возникают из-за неисправности отопительного оборудования. С начала года по этой причине случилось 250 возгораний в домах.

В очередной раз представители МЧС и КТОС по Октябрьскому району Владимира провели рейды по улицам Усадебной и Сергея Лазо. Жителям рассказали о действиях при возникновении пожара, первичных средствах пожаротушения и важности эксплуатации исправных печей и каминов.