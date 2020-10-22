Центр классической музыки во Владимире отменил два концерта

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки Центр классической музыки решил отменить концерты 23 и 30 октября. Вернуть деньги зрители могут в кассе.

Это первое отмененное культурное мероприятие. Остальные учреждения культуры по-прежнему приглашают на концерты и спектакли. Однако неизвестно, сколько продлится культурная идиллия.

На сегодняшний день установлено несколько ограничений. Кафе и рестораны теперь могут работать с 8 до 23 часов, кальяны совсем запретили. Кроме того, до 8 ноября будут закрыты все детские игровые комнаты и развлекательные центры. А детям до 16 лет нельзя появляться в торговых центрах без родителей.

Не исключено, что следующим шагом станет закрытие кружков и секций.