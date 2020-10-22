Владимирский боксер стал победителем международного турнира по боксу в Белоруссии

С 13 по 16 октября в Минске состоялся Международный турнир по боксу памяти почетного мастера спорта СССР В.В. Ботвинника.

На турнире владимирский боксер Рамазан Дадаев провел три боя, во всех одержал победы. Первый бой он провел против боксера из Узбекистана Абдуллаева Шохжахоан. В полуфинале он встретился со своим соотечественником Василием Кавериным. В финале Рамазан одолел соперника из Белоруссии Дмуховского Германа.

Участие в этом турнире стало своеобразной репетицией перед предстоящим первенством Европы, которое пройдет с 11 по 23 ноября в Черногории.