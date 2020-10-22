Владимирцам предлагают проголосовать за название и наполнение парка у ДДЮТ

В городе предприняли пятую попытку облагородить бывшие коллективные сады у ДДЮТ, которые в народе называют Козьим парком. Концепцию благоустройства разрабатывало московское бюро «Реформа», предложившая создать городской парк, где найдутся развлечения и ля мам с детьми, и для спортсменов, и для подростков и даже для собачников. 28 октября специалисты представят окончательный вариант, но до этого им предстоит внести некоторые правки в проект. Повлиять на то, как будет выглядеть парк, смогут и сами владимирцы. Им предлагают поучаствовать в выборе названия парка, а также решить, чем именно должно быть наполнено пространство. Например, будущий парк «Старые Сады, парк Мира, парк Юность, Вишневый парк, парк Лыбедь. Проголосовать за название парка можно по ссылке http://amp.gs/WtcX

За вид набережной и варианты досуга у воды – по ссылке http://amp.gs/WtcL Выбрать функционал входных групп –по ссылке http://amp.gs/WtcW