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Владимирец не мог получить жизненно необходимое лекарство, пока не вмешалась прокуратура

До этого он покупал средство за свой счет
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Во Владимире произошла еще одна история с пациентом, который не мог получить жизненно необходимое для него лекарство. Потребовалось обращение в суд прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, владимирцу нужно было ежедневно принимать "Кетостерил", однако городская больница №5 не обеспечивала его этим лекарством. Больной приобретал его за свой счет, потратил более 10 тысяч рублей. Дополнительно департамент не определил для больного выдачу лекарств "Иммуноглобулин человеческий" и "Золедроновая кислота". В этой связи прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала устранить выявленные нарушения.

Уже в ходе суда департамент здравоохранения определил порядок лечения больного, организовал выдачу лекарственного препарата "Кетостерил". Кроме того, суд потребовал возместить инвалиду деньги, которые он потратил на покупку лекарств.