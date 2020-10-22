Владимирец не мог получить жизненно необходимое лекарство, пока не вмешалась прокуратура

Во Владимире произошла еще одна история с пациентом, который не мог получить жизненно необходимое для него лекарство. Потребовалось обращение в суд прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, владимирцу нужно было ежедневно принимать "Кетостерил", однако городская больница №5 не обеспечивала его этим лекарством. Больной приобретал его за свой счет, потратил более 10 тысяч рублей. Дополнительно департамент не определил для больного выдачу лекарств "Иммуноглобулин человеческий" и "Золедроновая кислота". В этой связи прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала устранить выявленные нарушения.

Уже в ходе суда департамент здравоохранения определил порядок лечения больного, организовал выдачу лекарственного препарата "Кетостерил". Кроме того, суд потребовал возместить инвалиду деньги, которые он потратил на покупку лекарств.