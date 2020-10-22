20-летняя жительница Владимира поставила на учет в своей квартире 100 иностранцев

20-летняя девушка с января по октябрь этого года поставила на учет по месту своей регистрации более ста иностранных граждан. Ни одному крышу над головой она так и не предоставила - иностранцы по указанному адресу не проживали. По данным пресс-службы УФСБ России по Владимирской области, в октябре этого года в отношении жительницы города возбудили уголовное дело за фиктивную постановку на учет.

Как уточняют в пресс-службе, эта же девушка в сентябре 2018 и 2020 годов привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.