В Судогодском районе открыли новую спортивную площадку

21 октября в Судогде состоялось торжественное открытие малой спортивной площадки для подготовки и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Новая площадка располагается на стадионе «Труд». Проект реализован за счет средств федерального, областного и районного бюджетов. Его общая стоимость составила чуть более 2,73 млн рублей.

Пространство разделено на четыре зоны: тренажерную, гимнастическую, зону активных игр, волейбола и баскетбола, и непосредственно площадку для сдачи норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Здесь могут заниматься люди любого возраста и уровня подготовки.

- В 2019 году в Судогде был введен в эксплуатацию новый крытый каток площадью 4440 кв. м. с искусственным льдом, в этом году для жителей города построена малая спортивная площадка. Убежден, приближая спорт к человеку, создавая спортивные площадки во дворах, мы увидим, как спорт становится важной частью жизни все большего количества людей, такой же значимой, как учеба или работа», - заявил директор департамента физкультуры и спорта Алексей Сипач.