Во Владимирской области двое мужчин из соседнего региона угоняли иномарки, разбирали и продавали детали

Полицейские задержали двоих жителей города Шуи Ивановской области 26 и 30 лет. Их подозревают в краже дорогостоящих иномарок. По данным УМВД России по Владимирской области, в гаражном боксе на территории Владимирской области оперативники нашли внедорожник стоимостью около двух миллионов рублей, который несколько дней назад был угнан у 37-летнего жителя города Коврова. Ему вернут транспорт в эксплуатируемом состоянии.

Установлено, что подозреваемые арендовали гараж, где планировали демонтировать системы, которые позволяют узнать местонахождение автомобиля, разобрать транспорт и в дальнейшем сбыть комплектующие. В аналогичном боксе в городе Шуе правоохранители нашли уже разобранный автомобиль, собственник которого устанавливается. Кроме того, при обысках полицейские изъяли оборудование, с помощью которого мужчины вскрывали замки иномарок, запускали двигатели и блокировали GPS- сигналы.

Возбуждено уголовное дело за кражу. Следственные мероприятия продолжаются. Есть вероятность, что мужчины совершили другие эпизоды на территориях Владимирской и Ивановской областей.