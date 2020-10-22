У спорного дома в Коммунаре не будут сносить «лишние» этажи

Вице-губернатор Роман Годунин рассказал, что Белый дом определил оптимальный способ решения проблемы участников долевого строительства, купивших квартиры в доме №19 по улице Центральной. При этом, отметил чиновник, решение о сносе «лишних» этажей не рассматривается. Напомним, застройщик построил два лишних этажа в доме, превысив на несколько метров допустимую высоту зданий в этом районе. И хотя он построен еще в 2018 году, въехать в купленные квартиры люди не могут до сих пор. Восстановить права обманутых дольщиков в областной администрации обещают до конца года, соответствующее распоряжение уже подписано губернатором. Планируется разработать документ, который изменит границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, а значит, разрешит строить высотки в Коммунаре. До сих пор это запрещено, чтобы не загораживать вид, открывающийся со смотровых площадок в центре города. Кстати, государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Владимирской области даже подала иск к застройщику - ООО «Система» с требованием все же снести лишние этажи и привести объект в соответствие с нормами. Рассмотрение дела назначено на 29 октября.