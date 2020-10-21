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Заместитель главного врача Владимирской больницы скорой помощи осужден за получение взятки

Он получил условный срок
Ирина Мальцева
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Как установил суд, летом прошлого года заместитель главного врача Владимирского Красного Креста получил взятку в особо крупном размере - один миллион и что тысяч рублей. За эти деньги он пролобировал интересы одной компании и незаконно обеспечить ей победу в конкурсе на поставку в больницу медицинской техникитехники - дорогостоящего рентген-оборудования. Зам главрача вину признал и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге Октябрьский районный суд признал его виновным, но дал пять лет условно с испытательным сроком три года. Кроме того, ему в течение трех лет запрещено занимать должности, саящанные с административной или организационно-распорядительнойдеятельностью.

Криминал