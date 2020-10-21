Во Владимирской области приостановили работу детских клубов и развлекательных центров

Губернатор Владимир Сипягин ввел новые "коронавирусные" ограничения. С 24 октября в регионе приостановлена работа детских развлекательных центров и детских клубов. Пока работать им запретили до 8 ноября, но не исключено, что ограничения продлят. В эти же даты подросткам до 16 лет запрещено одним, без родителей, появляться на территории торгово-развлекательных центров и фуд-корьах, где часто собираются компании подростков. Пойти на эти меры власти заставил быстрый рост числа заболевших коронавирусом. Напомним, сегодня в области его диагностировали у 86 человек - это антирекорд. Чтобы создать новые койки для больных коронавирусом, в регионе прекратили плановую госпитализацию в хирургический корпус ОКБ. После того, как в ближайшее время оттуда выпишут всех пациентов, там снова развернут инфекционный госпиталь.