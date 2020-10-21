В Муроме пропала 22-летняя девушка

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Муроме ищут 22-летнюю Анастасию Волкову. Она ушла из дома 19 октября. Третьи сутки девушка не выходила на связь с родственниками. Близкие подали заявление в полицию. К поискам, помимо правоохранителей, подключились волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Добровольцы подчеркивают, что Анастасия может оказаться в любом городе области.

Ее приметы: рост 166 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые по плечи, глаза карие.19 октября была одета в коричневую куртку, синие джинсы, черные ботинки со шнурками. На голове - темно-синяя шапка. Если вы видели похожую девушку, сообщите по номеру "112".