Житель Петушков зарезал свою жену

Шестидесятилетний мужчина признан виновным в совершении убийства. 17 марта этого года он поругался с женой и ударил ее один раз ножом в грудь. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления. Вину он признал частично, уверяя вместе с защитником, что совершил преступление в состоянии аффекта или при превышении пределов необходимой обороны. Но в ходе судебного разбирательства его вину в смерти жены удалось рассказать. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет. Приговор в законную силу не вступил.