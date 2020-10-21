33-летний ковровчанин облил краской камеру наблюдения, чтобы украсть велосипед

33-летний мужчина в июле этого года, возвращаясь от друга, увидел в подъезде велосипед. Как раз ту модель, которую сам хотел купить. Ковровчанин заметил камеру наблюдения и придумал план, как украсть велосипед и остаться незамеченным.

По данным пресс-службы УМВД, спустя неделю мужчина надел маску и пришел в подъезд с краской. Он налил ее на объектив камеры и забрал велосипед. Через несколько дней его все-таки вычислили. Сейчас расследование уголовного дела за кражу завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения.