Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

33-летний ковровчанин облил краской камеру наблюдения, чтобы украсть велосипед

Также он надел маску, но эти меры не помогли ему остаться безнаказанным
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
КомментироватьОставить комментарий

33-летний мужчина в июле этого года, возвращаясь от друга, увидел в подъезде велосипед. Как раз ту модель, которую сам хотел купить. Ковровчанин заметил камеру наблюдения и придумал план, как украсть велосипед и остаться незамеченным.

По данным пресс-службы УМВД, спустя неделю мужчина надел маску и пришел в подъезд с краской. Он налил ее на объектив камеры и забрал велосипед. Через несколько дней его все-таки вычислили. Сейчас расследование уголовного дела за кражу завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения.

Криминал