Двое мужчин расплачивались во владимирских кафе и магазинах фальшивыми деньгами

В середине сентября в полицию обратились представители магазина и развлекательного заведения города. Посетители расплатились с ними фальшивой пятитысячной купюрой. По данным УМВД по Владимирской области, полицейские задержали двух 24 и 43-летних жителей соседнего региона. Один якобы получил купюру за продажу мобильного телефона. В его квартире оперативники нашли еще две пятитысячные подделки.

Для задержания второго мужчины была проведена масштабная розыскная работа. 42-летнего подозреваемый успел уехать в Рязанскую область. При допросе он сказал, что фальшивками расплатился в кафе и при покупке детской игрушки в магазине.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за хранение и сбыт поддельных денег. Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды преступлений.