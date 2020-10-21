Владимирец жестоко расправился с соседом по больничной палате

По версии следствия, в ночь на 13 октября тридцатидевятилетний владимирец, лежащий в одной из городских больниц, внезапно разозлился на соседа по палате - шестидесятидевятилетнего пенсионера. И несколько раз ударил его стеклянной кружкой в область головы. После того как кружка разбилась, нападавший мужчина взял ее осколок и нанес удары в область шеи и предплечья пожилого мужчины. От полученных травм и ударов пожилой владимирец скончался через несколько дней в реанимационном отделении больницы. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», следователь ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.