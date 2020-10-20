Меленковец получил реальный срок за покупку и продажу наркотиков

Житель Меленковского района вырастил прошлым летом вырастил у себя на даче коноплю ,а потом высушив листья, дважды продавал наркотик – в сентября и декабре дважды продавал наркотик. В феврале этого года он уже сам купил у знакомого почти 29 грамм растительного наркотика, принес его домой и хранил для себя. Наркотики и части растений конопли изъяли полицейские из незаконного оборота. За незаконный сбыт наркотического средства, хранение без цели сбыта наркотических средств, приобретение и хранение без цели сбыта частей растений в значительном размере меленковец получил пять с половиной лет лишения свободы, которые ему предстоит провести в колонии строгого режима.