Суд арестовал ярославцев, устраивавших во Владимире тайники с наркотиками

По версии следствия, два жителя Ярославской области, двадцатичетырехлетний и семнадцатилетний парни, распространяли наркотики. Юношам неизвестный «куратор» сообщал, где находится оптовая партия наркотиков, которую они и забирали. 13 октября ярославцы приехали на одну из владимирских улиц, где спрятали наркотики в пяти тайниках, но их заметили полицейские и задержали. При себе у молодых людей нашли 1,86 граммов наркотиков. Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайства следователя и отправил обоих приятелей под стражу на два месяца – до 14 декабря.