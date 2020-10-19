Во Владимирском театре драмы покажут спектакль "Идиот"

23 и 24 октября в 18 часов на сцене Арт-дворца Владимирский театр драмы представит премьеру - "Идиот" по роману Достоевского.

В образ князя Мышкина Достоевский вложил свое понимание идеального национального характера. По его замыслу, Мышкин — «князь Христос». Эта идея определила характер инсценировки романа, сделанной известным драматургом Владимиром Малягиным специально для Владимирского академического театра драмы. В сценографии Георгия Пашина, в музыке композитора Владимира Брусса и постановке режиссера Петра Орлова становится мощной зримой и звучащей метафорой, лейтмотивом полу-мистическое видение: «оживающая» картина Ганса Гольбейна-младшего «Мертвый Христос», так поразившая в юности болезненное воображение князя.

«Идиот» - роман о невероятной любви. Вот только «...любовь у Достоевского почти всегда демонична, она порождает беснование, накаляет окружающую атмосферу до белого каления. Не только любящие начинают сходить с ума, но начинают сходить с ума и все окружающие» (Н. Бердяев). Возможно, в этом демоническом напряжении — особое магнетическое притяжение и очарование творчества Достоевского, увлекательное как для простодушного зрителя - поглотителя остросюжетных потрясений, так и для театрального «гурмана»...

Цена билета - 500, 600 рублей.