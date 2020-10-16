Первый вице-губернатор Александр Ремига заразился коронавирусом

О том, что у него диагностировали новую короновирусную инфекцию .владимирский чиновник сообщил сам. Выступая 16 октября на форуме «Владимирский предприниматель 2020», он сообщил, что коронавирус не обошел меня стороной. Он продолжает работать. Но на удаленке. Кстати, на форуме вице-губернатор выступал с помощью видеоконференцсвязи, соблюдая режим самоизоляции. Участники форума пожелали ему скорейшего выздоровление.

Напомним, сейчас в регионе коронавирус диагностировали у 8267 жителей, за сутки число заболевших выросло на 82. Также за сутки 26 человек выздоровели (а всего поправилось 6189 человек), один умер (всего скончалось 240 владимирцев). Сейчас в регионе занято 83% коек, предназначенных для коронавирусных больниц, но, как отмечают власти, есть возможность для открытия дополнительных мест.